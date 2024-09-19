◆米大リーグマーリンズ４―８ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に左前安打を放って二盗を決め、４９個目の盗塁を決めたが、２打席目からは４打席連続で凡退した。前人未到の「５０―５０」へ、前日１７日（同１８日）の敵地・マーリンズ戦で４８号を