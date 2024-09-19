◆米大リーグマーリンズ４―８ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、初回に安打と二盗を決めて４９盗塁とするなど、５打数１安打、１盗塁だった。チームは４回までに３本塁打で６点を奪って逃げ切り、プレーオフ進出へのマジックを「１」とした。あす１９日（同２０日）の敵地・マ