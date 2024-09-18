Mega Shinnosukeが、アルバム『君にモテたいっ!!』配信リリースした。先行配信されてSNSで話題の「愛とU」、Mega自身の遠い思い出を歌ったノスタルジーを感じさせるサマーソング「18才の夏休み」、chelmicoをfeat.に迎えパーティーデートをテーマとした「あの子とダンス(feat.chelmico)」、淡いドリーミーな映画を彷彿とさせる「ふたりの映画」に加え、3月に対バンを実施しプライベートでも交流のある崎山蒼志との楽曲「海をみにい