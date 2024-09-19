中国で開発の超解像顕微鏡、細胞間の大規模相互作用を可視化RUSH3Dシステムのプロトタイプ（左）と、RUSH3Dと通常の顕微鏡の視野の比較（右）。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京9月19日】人の体内では異なる細胞間で刻々と相互作用が発生しており、それらの観察は「メゾスコピック」と呼ばれる分野に含まれる。マクロスコピック（巨視的）とミクロスコピック（微視的）の中間（メゾ）に位置する領域を指し、生命科