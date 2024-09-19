中国外交部、ＥＵは誠意を示し中国企業の提案考慮を記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月19日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、中国と欧州連合（EU）がベルギーの首都ブリュッセルで電気自動車（EV）関税問題の協議を予定しているとの質問に、EUが誠意と行動を示して中国の業界の懸念と提案を真剣に考慮するよう希望すると表明した。林氏は次のように述べた