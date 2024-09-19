中国企業３００社超、北米最大のクリーンエネルギー見本市に出展10日、「RE＋2024」で、中国の国軒高科のブースを見学する来場者。（アナハイム＝新華社配信/曽慧）【新華社ロサンゼルス9月18日】米国カリフォルニア州アナハイムで9〜12日、北米最大規模のクリーンエネルギーイベント「RE＋2024」が開かれ、300社を超える中国企業が新エネルギー分野における最新成果を展示した。このイベントは米国のソーラー業界団体、太陽エ