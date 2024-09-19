オーストラリア・アデレードのアディダスの店舗でテコンドー用品を展示して「日本」と紹介し、物議をかもしている。この店舗ではテコンドーの英語名称は「ＴＡＥＫＷＯＮＤＯ」と正確に表記した。しかし、韓国（ＫＯＲＥＡ）ではなく日本（ＪＡＰＡＮ）と表記した。世界中の旭日旗退出運動を行っている誠信（ソンシン）女子大学創意融合部の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は「オーストラリア在住の同胞が情報を提供して知った