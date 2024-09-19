小学校に昆曲クラス、受け継がれる伝統中国江蘇省昆山市6日、石碑中心小学校で昆曲クラスの指導をする周傑さん。（昆山＝新華社記者/李博）【新華社昆山9月19日】中国江蘇省昆山市の石牌中心小学校では伝統演劇、昆曲の基本を専任教師が教えている。指導を担当する1995年生まれの周傑（しゅう・けつ）さんは市内出身で、昆曲俳優だった2021年に故郷に戻り教職に就いた。周さんによると、同市は1992年、昆曲の発祥地として