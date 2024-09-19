乗客乗員26人全員が犠牲となった知床観光船沈没事故。痛ましい事故から2年5カ月が経ち、ようやく運航管理責任者が逮捕された。【写真】「キャッツ」元出演俳優がパンティーをクンクン嗅ぎ自慰行為…女性宅侵入の現行犯逮捕、過去には“下着20枚”を盗んでいた北海道・知床半島沖で2022年4月、知床観光船「KAZU ?（カズワン）」が沈没した事故で、第1管区海上保安本部網走海上保安署は18日、運航会社「知床遊覧船」の社長、桂田