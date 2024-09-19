密閉できるプラスチック保存容器で知られるアメリカの「タッパーウェア・ブランズ」が17日、破産法の適用を申請しました。アメリカの「タッパーウェア・ブランズ」は17日、日本の民事再生法にあたる連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。密閉できるプラスチック保存容器「タッパー」は近年、需要が低迷し、提出された資料によりますと、去年9月の時点で負債総額はおよそ12億ドル、日本円でおよそ1700億円に上っていたと