19日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝143円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比1円61銭円安ドル高の1ドル＝143円48〜49銭。ユーロは1円08銭円安ユーロ高の1ユーロ＝159円00〜03銭。米連邦準備制度理事会（FRB）は17〜18日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げを決めたが、市場では今後のさらなる利下げのペースが緩やかになるとの見方が強まり、ドルを買って円を売る動きが加速した。外為ブ