一歩前進した――。知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU?（カズワン）」が沈没した事故で被害者だけでなく家族、地元住民も計り知れない傷を負った。運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長（61）が18日に業務上過失致死などの疑いで逮捕され、関係者たちは相応の処罰を求めた。【金将来、本間浩昭、本多竹志、鈴木斉、山田豊】知床観光船沈没、運航会社社長を逮捕道内に暮らす乗船者家族の男性（52）は、18日午前1