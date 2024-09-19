19日午前8時7分ごろ、東北新幹線の古川―仙台駅間で、東京行きの「はやぶさ6号・こまち6号」が走行中に停車した。JR東日本によると、盛岡駅で連結した「はやぶさ6号」（10両、乗客約200人）と「こまち6号」（7両、乗客約120人）が何らかの理由で分離して止まったという。【写真まとめ】連結車両が分離して停車した東北新幹線通勤のために仙台駅から別の下り新幹線に乗車した40代の男性は、運転見合わせの影響を受けて線路上で