とちぎテレビ 大手不動産・賃貸管理仲介会社の大東建託が発表した２０２４年の「街の幸福度ランキング」北関東版で、さくら市が４位に入り、県内の自治体で唯一トップ１０入りしました。去年は３位でした。 調査は、北関東に住む２０歳以上の男女を対象にインターネット上で行われ、およそ４万人が回答しました。 また、「住み続けたい街ランキング」の北関東版では、栃木市がひとつ順位を上げて７位に入っています