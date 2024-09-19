女優として活動する田中みな実が9月14日放送の「人生最高レストラン」（TBS系）にゲスト出演し、番組MCの加藤浩次との共演エピソードを振り返っている。田中と加藤は同15日に最終話を迎えた同局の医療ドラマ「ブラックペアンシーズン2」に出演しており、治験コーディネーター役の田中は難解なセリフが多く、現場では「急にセリフが全部飛んじゃったりして、3回間違えちゃったんですよ」と台本を覚えるのに苦労したという。す