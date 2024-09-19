お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが9月16日にXを更新し、公式YouTubeにアップしたコントの“パクリ被害”を訴え、そのチャンネル名を公開して糾弾した。レインボーは、大柄な体型でキャラの強いジャンボと、女装を得意とするイケメンの池田直人による、男女をテーマにしたコントが好評の人気コンビ。登録者136万人の公式YouTubeチャンネル「レインボーコントチャンネル」で、独自の世界観を表現する寸劇動画をハイペ