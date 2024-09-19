仕事が進まないとき、原因はどこにあるのか。労働者メンタルヘルスの専門家である佐藤恵美さんは「産業構造の変化で職場には“名もなきフォロー”が多く生まれている。部下のモチベーションを高めて疲弊させないために、上司が身につけるべきことがある」という――。※本稿は、佐藤恵美『職場の同僚のフォローに疲れたら読む本』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AnVr※写真はイメージです - 写真＝iS