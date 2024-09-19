【ソウル聯合ニュース】韓国人宣教師のキム・ジョンウク氏が北朝鮮に拘束されてから２０日で４０００日となる。キム氏は北朝鮮に拘束されている韓国人６人のうち、最も長く抑留されている。キム氏は中国と北朝鮮を行き来しながら救援事業と宣教活動を行い、２０１３年１０月８日、平壌で逮捕された。翌年５月に国家転覆陰謀罪や反国家宣伝扇動罪などで無期労働教化刑（無期懲役に相当）を言い渡された。その後は消息が途絶え、家