【AFP＝時事】米国務省のカート・キャンベル（Kurt Campbell）副長官は18日、下院外交委員会で証言し、中国は米国の全歴史を通じて最大の挑戦を突き付けてきており、その脅威は東西冷戦（Cold War）をもしのぐとの考えを示した。キャンベル氏は、「（中国は）わが国史上最大の課題だとの認識がある」とした上で、「正直なところ、中国からの多面的な挑戦と比較すれば、冷戦も見劣りする」と語った。さらに、中国の脅威について