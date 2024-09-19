自ら歌詞を手がけたという曲で、16日に歌手デビューイベントを開いた愛知県名古屋市の河村たかし市長。「名古屋のPRが目的」だと主張しています。【画像】大村知事の猛烈な批判に河村市長「こんなことでは辞めんですよ」これに怒ったのが、大村秀章県知事です。愛知県大村秀章知事「むしろ自虐ですから、名古屋をおとめていますよね。論外だと思いますね」というのも名古屋市では、河村市長が出席した会合で出た障害者へ