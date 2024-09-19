【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー装甲響鬼】 予約受付：9月20日16時～ 開始 商品発送：2025年4月 予定 価格：12,100円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー装甲響鬼」の予約受付を9月20日16時より開始する。価格は12,100円。商品の発送は2025年4月の予定。 「