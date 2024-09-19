◆大相撲▽秋場所１２日目（１９日、東京・両国国技館）秋場所３日目から休場している関脇・貴景勝（常盤山）の進退について、師匠の常盤山親方（元小結・隆三杉）が１９日、進展がないことを明かした。前日の１１日目は本人と連絡を取ったという。９日目の１６日に秋場所開催期間中に決断する方針であることを明かしていた。今場所は慢性的な首痛で稽古が出来ずにぶっつけ本番で強行出場も、初日から２連敗。１０勝を挙げて