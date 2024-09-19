電動キックボード＝5月、東京都世田谷区要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付き自転車」に分類された昨年7月からの1年間に、交通違反での摘発が2万5156件あったことが19日、警察庁のまとめで分かった。条件を満たさない設定で歩道を走行するなどの通行区分違反が1万3842件（55.0％）で最多。飲酒事故が自転車やミニバイクに比べて目立った。特定小型原付きの走行は原則、車道の左側に限られるが、最高速度を時速6