不要品買い取り業者を装い違法に現金を貸し付けたとして、警視庁は19日までに、出資法違反の疑いで男3人を逮捕した。実際に売買はないのに代金の形で貸し付ける「先払い買い取り」と呼ばれる手口でヤミ金融を営んだとみられる。