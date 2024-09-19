陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（２６）＝ＪＡＬ＝が激動の今季を終了した。８月に陸上日本女子トラック＆フィールド種目では初となる五輪金メダルを獲得し、１４日にはダイヤモンドリーグ（ＤＬ）・ファイナルで日本勢初の２連覇を達成。１６日に羽田空港に凱旋（がいせん）帰国した。活躍とともに話題になった五輪での『カステラタイム』の裏側に迫る。パリ五輪で鮮烈な活躍を遂げたのが北口だ。豪快にや