韓国発のグローバルビューティーブランド｢LANEIGE(ラネージュ)｣は、ホリデーコレクション2024｢OPEN YOUR HOLIDAY｣ 第1弾の3種を、全国のバラエティ&ドラッグストア、公式オンラインショップにて数量限定で2024年10月12日(土)から順次発売いたします。遊び心がたっぷりのカラフルでエネルギッシュなカラーに彩られたコレクションに注目です。 ホリデーコレクション2024 思わず心