元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が19日、自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。この問題を調査するため、県が設置した第三者調査委員会の初会合が18日、神戸市内で開かれた。県議会の調査特別委員会（百条委）とは別に、パワハラや贈答品の受け取りなど7つの疑惑と、公益通報としての県の対応の妥当性について調査するもので、来年の3月末までに報告書を取りまとめる方針