岸田文雄首相は１９日午前、能登半島地震の被災地を視察するため、石川県輪島市を訪れた。地震で大規模火災が起きた「朝市通り」を訪問。輪島塗の仮設工房で、職人の作業を見学した。首相の被災地入りは７月１日以来で、元日の地震発生後４回目。地場産業の現状などを把握するのが狙いで、市内で関係者との意見交換にも臨んだ。