ベネリックは、1983年にソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨として誕生した「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか? 〜」のカプセルトイ新商品「タマ&フレンズ80’sドアプレート風チャーム」(全10種/1回300円) を2024年9月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。 タマ&フレンズ80’sドアプレート風チャーム「タマ&フレンズ80’sドアプレート風チャーム」は、かつて