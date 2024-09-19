女優の三田寛子が１８日、自身のインスタグラムを更新。菊池桃子との２ショットを披露した。１９８２年デビューの三田が出演するＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜・前８時半）に、デビュー４０周年を迎えた菊池がゲスト出演。２年違いでデビューしアイドル、女優として活動してきた２人。三田は「１９８７年公開の松竹映画桃子ちゃんの『アイドルを探せ』とわたしの『Ｌｅｔ’ｓ 豪徳寺！』二本立てで公開