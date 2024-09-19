◆米大リーグレッズ１―７ブレーブス（１８日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ワイルドカードでのポストシーズンを目指すブレーブスが１８日（日本時間１９日）、敵地でレッズを７―１で破った。これにより、ドジャースのプレーオフ確定が持ち越された。１―１で迎えた７回に先頭のオズナが約１か月ぶりとなる３８号勝ち越しソロ。その後２死満塁でウルシェラが２点適時打を放ち、４―１と突き