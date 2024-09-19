◆米大リーグマーリンズ―ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５点をリードした８回２死一、二塁の５打席目は４番手右腕・バウマンと対戦し、３球で空振り三振に倒れ、２打席目から４打席連続の凡退となった。マーリンズの先発は、２４歳のウェザーズ。１８年ドラフト１巡