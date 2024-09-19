ケイファーマ（１）からつづく――そのほかのｉＰＳ創薬はいかがですか。「ＦＴＤ（前頭側頭認知症）治療を目指す『ＫＰ２０２１』、ＨＤ（ハンチントン病）治療を目指す『ＫＰ２０３２』は千数百もの化合物のスクリーニングを完了し、それぞれ有望な候補化合物を選定しました。１０月に米国シカゴで開催される国際学会（ＳｆＮ：ＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＮｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ）で、ＦＴＤおよびＨＤの各候補化合物のス