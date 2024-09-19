中国製ＥＶ、独開催の自動車産業見本市で勢ぞろい11日、アウトメカニカ・フランクフルト2024のBYDのブース。（フランクフルト＝新華社記者/張帆）【新華社フランクフルト9月19日】ドイツ・フランクフルトで10〜14日、自動車産業の国際見本市「アウトメカニカフランクフルト2024」が開かれた。吉利汽車や比亜迪（BYD）などの中国電気自動車（EV）ブランドが初めて集団出展し、ドイツのメディアや業界関係者の注目を集めた。独紙