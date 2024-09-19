ケイファーマはＡＬＳ（筋委縮性側索硬化症）、脊髄（せきずい）損傷、脳梗塞（こうそく）など、有効な治療法が確立していない中枢神経疾患を重点領域とした、慶応義塾大学発のバイオベンチャー。現在はｉＰＳ創薬事業で６本、再生医療事業で５本のパイプライン（新薬候補）を持ち、ＡＬＳ治療薬候補の「ＫＰ２０１１」は２０２３年に日本国内の権利をアルフレッサファーマに導出した。ｉＰＳ創薬、再生医療について画期的な