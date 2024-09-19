カンテレの新実彰平アナウンサー（35）が、18日までに自身のツイッターを更新。自身が「一貫して」持ち続けている“メディア論”を投稿し、反響を呼んでいる。「メディアは権力であり、凶器です」と、キャッチーな言葉を書き出した新実アナ。「一本の独自ネタを世に出すことと同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に、一つの誤りなく放送を終えることは、とても大切なことです」とつづり、「“自分の言葉ひとつで、失われ