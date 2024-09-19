2023年、電動キックボードが改正道路交通法で「特定小型原動機付自転車」に分類されて以降、1年の間で交通違反の検挙件数が、約2万5000件にのぼったことがわかりました。2023年7月に施行した改正道路交通法で、最高速度20キロ以下などの基準を満たした電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」とし、16歳以上は免許がなくても運転が可能となりました。警察庁は、2023年7月から2024年6月までの1年間で、電動キックボードの交通