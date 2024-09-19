JR東日本によりますと、東北新幹線は古川駅と仙台駅の間での車両点検の影響で東京駅と新青森駅間の上下線で運転を見合わせています。上りの「はやぶさ・こまち6号」が走行中に車両の連結が分割した状態で停車したということです。運転再開の見込みは立っていません。「はやぶさ6号」には約200人、「こまち6号」には約120人の客が乗っていますが、車内の空調は正常に動作しているということです。この影響で秋田新幹線に