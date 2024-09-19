11月8日より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて公開されるフランス映画『動物界』の予告編と場面写真が公開された。 参考：人間が様々な動物に変異する奇病が蔓延するSFスリラー『動物界』11月8日公開決定 本作は、人間が様々な動物に変異する奇病が蔓延している近未来を舞台に、人種差別、移民、ルッキズム、感染症など現代的なテーマ