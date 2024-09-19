10月25日に全国公開される、日向坂46の4期生11人が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』の新場面写真が公開された。 参考：日向坂46 正源司陽子らが“トーキョー”を満喫『ゼンブ・オブ・トーキョー』場面写真公開 『私の男』『#マンホール』『658km、陽子の旅』など熊切和嘉が監督を務める本作は、11人のクセつよ女子高生たちが、東京の“ゼンブ”を楽しむため、憧れの大