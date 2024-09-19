Ｇｕｎｏｓｙは反落。１８日取引終了後、インドで金融サービスを提供する持ち分法適用関連会社のＧａｒａｇｅＰｒｅｎｅｕｒｓＩｎｔｅｒｎｅｔ（ガレージプレナーズ社）に対する取締役の派遣を中止することを決め、持ち分法適用会社から除外すると発表した。ガレージプレナーズ社とインド現地銀行との合併に関し、両社合併による企業体をより適切に経営し、更なる成長加速を支援していくための