ＵＬＳグループ子会社のウルシステムズは、アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン（東京都品川区）が実施する「ＡＷＳジャパン生成ＡＩ実用化推進プログラム」にパートナーとして参画しており、今後のサービス展開などが期待される。 同社グループはＩＴコンサルティングサービスを提供しており、８月９日に公表した２５年３月期第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前