最近は炎上することがめっきり減り、むしろ応援するファンのような人々が増えている印象すらある“青年革命家”ゆたぼん。なぜ、応援する人が増えていっているのか？（写真：冒険家ゆたぼん＠高校1年生Xより）たびたび話題に上る“青年革命家”ゆたぼん――。物議を醸す発言を繰り返す不登校ユーチューバーとしてお馴染みだが、最近は炎上することがめっきり減り、むしろ応援するファンのような人々が増えている印象すらある。高卒