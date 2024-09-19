海上自衛隊のイージス艦「こんごう」。艦齢を重ね、退役が迫る中、後継イージス艦の建造とそのシステム導入の議論が始まった（写真・海上自衛隊ホームページ）日本の防衛力の抜本的強化を目指し、岸田文雄政権が2022年12月に5年間で防衛費を総額43兆円にまで増やす閣議決定を下してから、まもなく2年になる。その日本での「防衛特需」を狙って、世界の防衛企業が日本での新たなビジネスチャンス開拓に熱を上げている。年商676億ド