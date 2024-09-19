株式会社レイクプラッツ（H&Y Fiters JAPAN）は、可変式NDフィルター「REVORING Vari ND3-ND1000」の新サイズとなる58-77mmを9月17日（火）に発売した。価格は2万9,780円。 可変式ステップリング「REVORING」と可変式NDが一体化した円形フィルター。58～77mm径（58mm、62mm、67mm、72mm、77mm）に対応するほか、ライカ用60mmなど中間的なサイズのフィルター径にも対応するという。 なお、67&#