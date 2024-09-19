■「日本から世界中へ、私の愛する日本の文化や音楽の素晴らしさを私のパフォーマンスを通してたくさんの皆様にお見せできればと思っております」（Ado） Adoが、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開幕日に、EXPOアリーナにてオープニングスペシャルライブを開催することが決定した。 大阪・関西万博は、2025年4月13日に開幕。Adoは、万博会場（大阪・夢洲）内にある屋外スペース「EXPOアリ&#12