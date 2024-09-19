マンチェスター・シティは現地時間９月18日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第１節で、インテルとホームで対戦。プレミアリーグ開幕４戦で９ゴールと大爆発している、頼みのアーリング・ハーランドも不発に終わり、０−０で引き分けた。複数回あったビッグチャンスを逃しただけに、勝点２を落とした結果とも言えるが、指揮官は決して悲観的ではない。むしろ前向きだ。UEFA公式サイトによれば、ジョゼップ・グアル