ナ・リーグ中地区首位のブルワーズは18日（日本時間19日）、本拠地でのフィリーズ戦を前に今季の地区優勝が決定。この日の試合前、同地区2位のカブスがデーゲームで敗れたため、球団史上初となる2年連続の地区制覇を成し遂げた。 ■投打でバランスがとれたチーム編成 今季のブルワーズは、前年にベンチコーチを務めたパット・マーフィーが新監督に就任。投打ともに