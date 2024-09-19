【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「数多の光が反射して、写真集を手に取ってくださった方の心を照らしますように」（22/7麻丘真央） 22/7麻丘真央の初ソロ写真集のタイトルが『光の鏡』に決定した。 写真集タイトルは、総合プロデューサー・秋元康が提案したタイトル候補から麻丘真央本人が選んだ。 さらに2種のカバー写真、秋元康が寄せた帯文章が公開された。 メイン写真：セブンネット限定版表