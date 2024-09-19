現在、ボクシング世界主要４団体のバンタム級のベルトは全て、日本人選手が持っている。そのうちのひとり、WBC世界バンタム級王者の中谷潤人が「野望」を激白した。千原ジュニアのYouTubeチャンネル〈千原ジュニアYouTube〉に出演した中谷はまず、対戦した相手は誰かと聞かれると、WBA王者の井上拓真を「指名」。「僕は評価している選手のひとりなので、やってみたいなという気持ちは強い。徹底する力が強い選手で、試合によっ